Єврокомісія оцінить можливість запровадження ”сканерів тіла” в аеропортах

Брюссель. 7 січня. УНІАН. Віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоні ТАЙАНІ не виключає можливості повернення до ідеї встановлення “сканерів тіла” в аеропортах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

“Я не можу виключити того, що будуть нові пропозиції”, - сказав А.ТАЙАНІ.

Разом з тим, комісар наголосив на тому, що такі пропозиції можуть бути підготовлені Єврокомісією лише після здійснення оцінки впливу від запровадження “сканерів тіла” на дотримання прав людини, свобод громадян, а також, якщо застосування сканерів буде абсолютно безпечним з точки зору впливу на здоров’я людей.

А.ТАЙАНІ також висловив переконання у тому, що краще мати спільне європейське законодавство щодо застосування “сканерів тіла” в аеропортах, ніж 27 окремих національних законодавств на цю тему.

На сьогодні ЄС не має спільного регулювання з цього питання.