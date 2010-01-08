ЄС надасть 1,3 млн. євро допомоги Гватемалі

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Єврокомісія надасть 1,325 млн. євро на допомогу Гватемалі, що страждає від засухи.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Передбачається, що гроші будуть витрачені на продовольчу допомогу, поповнення насіннєвого фонду, покращення доставки води. Загалом, передбачається, що допомога Єврокомісії охопить близько 20 тис. осіб з найбільш вразливих верств населення.

Попередній врожай в Гватемалі посох в деяких частинах на 70% через ефект Ель-Ніньо, який полягає в різкому підвищенні температури води у східній частині Тихого океану.