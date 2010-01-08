У третьому кварталі в ЄС зареєстровано зростання ВВП

Брюссель. 8 січня. УНІАН. За уточненими даними, в 3 кварталі 2009 року ВВП зріс в єврозоні на 0,4%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,3% порівняно з другим кварталом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з третім кварталом 2008 року, ВВП у третьому кварталі 2009 року знизився на 4,0% в єврозоні та на 4,3% в ЄС-27.

В третьому кварталі серед країн, дані від яких доступні, найбільше зростання ВВП порівняно з другим кварталом 2009 року зареєстровано в Литві (6,1%), Люксембургу (4,2%) та Словаччині (1,6%).

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними, в 2 кварталі 2009 року ВВП зменшився на 0,1% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27 порівняно з першим кварталом 2008 року.

В 2008 ВВП зріс на 0,8% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27 порівняно з 2007 роком, коли зростання ВВП становило 2,6% в єврозоні та 2,9% - в ЄС-27.

В 2009 році до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Словаччина, Кіпр та Мальта.