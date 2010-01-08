Європарламент заслухає кандидатів в комісари

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Наступного тижня Європарламент заслухає призначених комісарами ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, слухання розпочнуться в понеділок, 11 січня і триватимуть до 19 січня.

Кожен з 26-ти кандидатів проведе тригодинні слухання у відповідних комітетах Європарламенту, в ході яких представить своє бачення діяльності на посаді комісара ЄС та відповість на запитання депутатів.

Після цього депутати представлять свої письмові оцінки кандидатів до Конференції президентів Європарламенту. В цей же час парламентарі зможуть здійснювати тиск для зміни окремих кандидатур, або сфер діяльності, якими опікуватимуться ті чи інші майбутні комісари. В 2004 році при формуванні попереднього складу Єврокомісії саме завдяки тиску Європарламенту дві кандидатури у складі Комісії були замінені країнами-членами, а одна кандидатура – поміняла портфель.

Остаточне голосування депутатів Європарламенту за новий склад комісії призначено на 26 січня.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Європарламенту, напередодні слухань Президент парламенту Єжи БУЗЕК заявив про готовність депутатів до цієї процедури.

“В Європейському парламенті ми повністю готові. Слухання будуть відкритими та прозорими, і доступними всім бажаючим”, - сказав Є.БУЗЕК.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент схвалив призначення Жозе БАРРОЗУ Президентом Єврокомісії на другий термін ще 16 вересня 2009 року. 25 листопада він розподілив портфелі між кандидатами на посади комісарів, поданими країнами-членами ЄС.