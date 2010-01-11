Шеф європейської дипломатії відвідає Вашингтон, Москву та Пекин

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, призначена віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН планує найближчим часом відвідати Вашингтон, Москву та Пекин.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні, виступаючи перед депутатами Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Найближчим часом я збираюся відвідати Вашингтон для зустрічі з державним секретарем США Хіларі КЛІНТОН та обговорення основних зовнішньополітичних питань. Одразу після цього я також планую відвідати Москву та Пекин”, - сказала К.ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19 листопада 2009 року призначив К.ЕШТОН на посаду Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії. Від сьогодні в Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.