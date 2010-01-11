Шеф європейської дипломатії відвідає Вашингтон, Москву та Пекин

17:26, 11 січня 2010
Новини ЄС
0 0

Визначено перші три візити

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, призначена віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН планує найближчим часом відвідати Вашингтон, Москву та Пекин.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні, виступаючи перед депутатами Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Найближчим часом я збираюся відвідати Вашингтон для зустрічі з державним секретарем США Хіларі КЛІНТОН та обговорення основних зовнішньополітичних питань. Одразу після цього я також планую відвідати Москву та Пекин”, - сказала К.ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19 листопада 2009 року призначив К.ЕШТОН на посаду Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії. Від сьогодні в Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter