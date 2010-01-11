ЄС визнає, що Росія використовувала енергетику в політичних цілях

18:11, 11 січня 2010
Новини ЄС
0 0

Шеф дипломатії ЄС не хоче повторень

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, призначена віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН вважає важливим визнання того, що Росія використовувала енергетику в політичних цілях.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні, виступаючи перед депутатами Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Дуже, дуже важливо, що ми визнаємо, що деякі питання були політичними, а не економічними”, - сказала вона.

К.ЕШТОН зазначила, що ЄС має здійснювати тиск для забезпечення того, щоб енергетичні питання не використовувалися Росією в політичних цілях, як це було раніше у випадку з Україною.

Говорячи про енергетичну політику ЄС, шеф європейської дипломатії наголосила на необхідності диверсифікації як енергетичних джерел, в тому числі за рахунок розвитку вітрової сонячної та ядерної енергетики, так і трубопроводів, якими постачаються нафта і газ до країн-членів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19 листопада 2009 року призначив К.ЕШТОН на посаду Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії. Від сьогодні в Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter