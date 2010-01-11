ЄС визнає, що Росія використовувала енергетику в політичних цілях

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, призначена віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН вважає важливим визнання того, що Росія використовувала енергетику в політичних цілях.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні, виступаючи перед депутатами Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Дуже, дуже важливо, що ми визнаємо, що деякі питання були політичними, а не економічними”, - сказала вона.

К.ЕШТОН зазначила, що ЄС має здійснювати тиск для забезпечення того, щоб енергетичні питання не використовувалися Росією в політичних цілях, як це було раніше у випадку з Україною.

Говорячи про енергетичну політику ЄС, шеф європейської дипломатії наголосила на необхідності диверсифікації як енергетичних джерел, в тому числі за рахунок розвитку вітрової сонячної та ядерної енергетики, так і трубопроводів, якими постачаються нафта і газ до країн-членів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 19 листопада 2009 року призначив К.ЕШТОН на посаду Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії. Від сьогодні в Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.