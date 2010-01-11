Держдума РФ ратифікує 14-ий Протокол до Конвенції прав людини

Київ. 11 січня, УНІАН. Державна дума РФ цього тижня може ратифікувати 14-й протокол до Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомляє Газета.Ru, про це повідомив голова комітету Держдуми з цивільного, кримінального, арбітражного й процесуального законодавства Павло КРАШЕНІННІКОВ.

Як пояснив заступник голови цього комітету Андрій НАЗАРОВ, остаточне рішення про подальший розгляд протоколу комітет має прийняти на засіданні 12 січня.

«Дату розгляду протоколу на пленарному засіданні буде визначено завтра, але, швидше за все, це (голосування з питання ратифікації) відбудеться в п`ятницю», - підтвердив він слова П.КРАШЕНІННІКОВА.

Раніше інший думський комітет – із конституційного законодавства – який є співвиконавцем по 14-му протоколу, вже рекомендував палаті схвалити документ, розповів «Газете.Ru» його голова Володимир ПЛІГІН.

14-й протокол збільшує термін повноважень суддів Європейського суду з прав людини з 6 до 9 років і переглядає механізм опрацювання скарг, що дублюються. Вважається, що ця реформа розвантажить Страсбурзький суд, який зараз завалений скаргами головним чином із Росії, України та країн Східної Європи. Розгляд скарг тягнеться роками.

Росія залишається єдиною державою Ради Європи, що не ратифікувала документ. При цьому без її згоди Рада Європи не може розпочати реформу суду. Протокол було підписано Президентом Володимиром ПУТІНИМ у квітні 2006 року, а в грудні Держдума вперше розглянула питання про його ратифікацію. Тоді депутати демонстративно відмовилися схвалити документ. Вони вважали, що низка положень цього документа не відповідає національному законодавству.

Зокрема, нарікання викликало положення про те, що комітет із трьох суддів Європейського суду може ухвалювати рішення без присутності судді від держави-відповідача.

Наприкінці грудня минулого року цю проблему було вирішено. Це відбулося під час візиту до Москви генсека Ради Європи Турб’єрна ЯГЛАНДА. Перед цим російські зауваження по 14-у протоколу погодився прийняти й комітет міністрів Ради Європи.