Король Іспанії підтримує європейські прагнення України

Київ. 12 січня. УНІАН. Король Іспанії Хуан Карлос запевняє у підтримці Іспанією європейських прагнень України, особливо в контексті іспанського головування в ЄС у першому півріччі 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, 11 січня міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО у рамках робочого візиту до Королівства Іспанія був прийнятий іспанським Королем.

У ході аудієнції П.ПОРОШЕНКО висловив інтерес української сторони до активізації політичного діалогу на вищому рівні з Іспанією та подальшого поглиблення двостороннього співробітництва у всіх сферах, зокрема торговельно-економічній та культурно-гуманітарній.

Він ознайомив Короля Іспанії з пріоритетами співробітництва між Україною і Європейським Союзм під час Іспанського головування у ЄС, відзначивши, зокрема, особливий інтерес до завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

П.ПОРОШЕНКО поінформував іспанського монарха про становище української громади в Іспанії, відзначивши важливе соціальне значення двосторонньої Угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, яка була підписана сторонами.

Також П.ПОРОШЕНКО передав від Президента України Віктора ЮЩЕНКА запрошення Королю Іспанії відвідати нашу країну. Запрошення було із вдячністю прийняте.