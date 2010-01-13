”Газпром” побоюється перегляду газових контрактів з Україною

Київ. 13 січня. УНІАН. Юридичний департамент ”Газпрому” вже розпочав підготовку лінії захисту у судах угод про поставки газу до України, підписані 19 січня 2009 року.

Як пише “Коммерсант-Украина” (№ 3) , про це газеті розповіло високопоставлене джерело у компанії. ”Кандидат, який має найбільші шанси, за даними соцопитувань, стати президентом, вже заявив про намір переглянути ці договори. Тому у вівторок було дано доручення підготувати стратегію їх захисту”, – заявив співбесідник.

Газета нагадує, що у суботу, виступаючи на радіо ”Эхо Москвы”, офіційний представник російського газового холдингу Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що монополія сподівається, що новий президент України все ж не стане переглядати газові угоди. ”Контракти довгострокові за шведським правом, і лише через те, що зміниться політичне керівництво, претендувати на зміну контрактів навряд можна буде”, – сказав він. С.КУПРІЯНОВ також наголосив, що середня ставка транзиту російського газу через Україну у розмірі $2,7 за тисячу кубометрів на 100 км в 2010 році є ринковою. За його твердженням, у Польщі, де транзит йде по новому газопроводу, для якого ще потрібно відшкодовувати витрати на будівництво, ставка нижча. При цьому назву газопроводу і розмір ставки представник російської газової монополії назвати відмовився.

Раніше про необхідність перегляду існуючих контрактів на поставку газу неодноразово заявляв кандидат в президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ. Він підкреслив, що зростання цін на російський газ призвело до скорочення виробництва мінеральних добрив у країні на третину, до зупинки ряду промислових підприємств і ”деіндустріалізації” української економіки. ”Відносини між Україною і Росією зараз перебувають у стадії холодної війни. Так само можна охарактеризувати і нинішні газові контракти”, – заявив газеті заступник глави Комітету Верховної ради з питань ТЕК Юрій БОЙКО. Він нагадав, що середня ціна газу для України в 2010 році становитиме, за різними оцінками, $280-337 за тисячу кубометрів, тоді як ціна газу для Білорусі цього року не перевищить $160 за тисячу кубометрів.

Тим часом високопоставлене джерело у Партії регіонів пояснило, що у разі, якщо В.ЯНУКОВИЧ стане президентом, він має намір активно скористатися рішенням Ради національної безпеки і оборони, ухваленим у 2008 році, яке наказувало Кабміну вести переговори в газовій сфері за директивами, затвердженими президентом. ”Наша позиція полягатиме у тому, що якщо Росія не готова поставляти нам газ, то ми можемо купувати його в Туркменії, де є його надлишки і ціна цілком прийнятна”, – сказав співбесідник.

Газета нагадує, що ціна туркменського газу для Росії на 2010 рік становитиме $195-200 за тисячу кубометрів. Джерело газети у Партії регіонів пояснило, що Україна може добитися поступок від Росії, спираючись, насамперед, на свій статус монопольного транзитера газу. Джерело стверджує, що в ”Газпромі” не зацікавлені у припиненні поставок українського газу в країни Євросоюзу, оскільки збитки в цьому випадку буде покладено на російську монополію, а не на українську сторону. ”Ремонтні роботи на українських газопроводах, наприклад, можуть призвести до скорочення поставок газу в країни Євросоюзу. Це буде дуже хворобливо для «Газпрому», але Україна в цьому разі не нестиме фінансової відповідальності”, – погоджується начальник аналітичного відділу ІК ”Брокеркредитсервіс” Максим ШЕЇН.

Президент Київського міжнародного енергетичного клубу 2Q-club Олександра ТОДІЙЧУК говорить, що зараз - якнайкраща ситуація для перегляду цін на газ, що поставляється до України. ”Ціни на природний газ, у тому числі і на стиснений, у світі падають. Ціна ж російського газу в Україні постійно зростає і зараз вища, ніж к країнах Євросоюзу, які розташовані далі і де транспортні витрати більші. Крім того, базової ціни у $450, закладеної в контракті від 19 січня, взагалі немає ніде в світі”, – сказав А.ТОДІЙЧУК. Радник прем`єр-міністра, член комітету Верховної Ради з питань ТЕК Олександр ГУДИМА відзначає, що головним козирем к переговорах між Україною і Росією була наявність обхідних газопроводів. ”Проте останнім часом у зв`язку з падінням поставок російського газу до Європи необхідність будівництва таких трубопроводів відпадає”, – сказав О.ГУДИМА.

Вчора до Росії прибув прем`єр Туреччини Реджеп Тайіп ЕРДОГАН, який сьогодні проведе переговори з прем`єром РФ Володимиром ПУТІНИМ і президентом Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. За даними впливової турецької газети Today`s Zaman, під час сьогоднішніх переговорів турецький прем`єр має намір запропонувати Росії взяти участь у будівництві Nabucco і відмовитись від будівництва газопроводу South Stream, який дотепер вважався головним конкурентом української газотранспортної системи.