Брата Сільвіо Берлусконі засудили за фінмахінації

Київ. 13 січня. УНІАН. Касаційний суд Італії у вівторок, 12 січня, підтвердив судове рішення стосовно молодшого брата прем`єр-міністра Італії, підприємця Паоло БЕРЛУСКОНІ, якого засуджено до чотирьох місяців в`язниці за фінансові махінації. Про це повідомляють “Подробиці”.

Члени Касаційного суду відхилили клопотання адвокатів П.БЕРЛУСКОНІ і підтвердили вирок, винесений Апеляційним судом Мілана в 2008 році. Рішення Касаційного суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Проте, брат італійського прем`єра не опиниться у в`язниці, оскільки скоєний ним злочин підпадає під раніше проведену в Італії амністію.

Слідство у цій справі було почато в 1999 році, коли розкрилися масштабні фінансові порушення в діяльності компанії Simec, що керувала роботами на найбільшому сміттєвому звалищі в Міланській провінції. Ця компанія раніше належала Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, а потім її мажоритарним акціонером став його молодший брат.

Слідчі встановили, що П.БЕРЛУСКОНІ займався фальсифікацією фінансової звітності фірми на багато мільярдів італійських лір, ухиляючись таким чином від сплати податків. Йому також пред`являлося звинувачення в корупції.