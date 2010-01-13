Посол України при Раді Європи очолив Бюджетний комітет

Брюссель. 13 січня. УНІАН. Посол України в Раді Європи Євген ПЕРЕЛИГІН очолив Комітет з адміністративних та бюджетних питань організації.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Представництві України при Раді Європи, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

До основних функцій Бюджетного комітету належать питання підготовки щорічного бюджету Організації, проблематика адміністративного та кадрового управління в Секретаріаті Ради Європи та її інституцій, а також питання реформування Ради Європи.

“Слід відзначити, що в контексті оголошеної нещодавно обраним Генеральним секретарем Ради Європи Є Торбйорном ЯГЛАНДОМ інституційної та бюджетної реформи Організації роль Комітету з адміністративних та бюджетних питань в діяльності Ради Європи значно зростає», - зазначено у повідомленні Представництва України при Раді Європи.