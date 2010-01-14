Європа потребує прискореного економічного зростання

Брюссель. 14 січня. УНІАН. Президент Європейської Ради Герман Ван РОМПОЙ вважає, що Європа має досягнути 2% зростання економіки цього року.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Президента Європейської Ради, про це він заявив 13 січня ввечері у Берліні перед зустріччю з канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

“Одне вже зрозуміло: нам потрібно стабільне зростання на рівні щонайменше 2% проти запланованого 1% з метою збереження нашої соціальної моделі, а також утримання серед найбільших економік світу”, - сказав Г.Ван РОМПОЙ.

Він зазначив, що під час засідання Європейської Ради 11 лютого планується обговорити різні ідеї для прискорення економічного зростання Європи.

“На нашому засіданні 11 лютого я планую провести широку дискусію щодо майбутньої стратегії, не маючи на меті схвалити конкретні рішення. Потім, пізніше, на нашому звичайному весінньому засіданні на базі нашого “мізкового штурму” та комюніке Єврокомісії ми проведемо більш структуровану дискусію. І, зрештою, мета є схвалити нову стратегію на нашому червневому засіданні Європейської Ради”, - сказав Президент Європейської Ради.