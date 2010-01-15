У грудні річна інфляція в ЄС зросла

Брюссель. 15 січня. УНІАН. У грудні 2009 року річна інфляція (грудень до грудня) в зоні євро становила 0,9% проти 0,5% у листопаді, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,4% проти 1,0% у лшистопаді-2009.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з листопадом, у грудні-2009 було зареєстровано інфляцію в 0,3% в єврозоні та 0,2% в ЄС-27.

У грудні 2009 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (-2,6%), Естонії (-1,9%) та Латвії (-1,4%).

Найбільша річна інфляція у грудні 2009 року була зафіксована в Румунії (5,6%), Литві (4.2%), Угорщині та Польщі (по 4,0%).

У грудні 2008 року річна інфляція становила 1,6% в зоні євро та 2,2% в ЄС-27.