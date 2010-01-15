Росія ратифікувала 14-й Протокол до Конвенції прав людини

Москва. 15 січня. УНІАН. Депутати Державної думи РФ ратифікували протокол № 14 до Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, який передбачає реформування Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, 392 депутати проголосували «за», 56 – «проти». Не голосували комуністи, депутати від ЛДПР обрали вільне голосування.

Росія тим самим стала останньою державою - членом Ради Європи, яка ухвалила цей документ, що дозволяє розпочати реформування роботи ЄСПЛ. 14-й протокол до Конвенції спрямовано на підвищення ефективності суду, необхідність якого зумовлена збільшеною кількістю скарг.

Держдума у 2006 році не ратифікувала документ, пояснивши своє рішення тим, що ряд його положень не відповідає російському законодавству. Робота над поправкою поновилася після того, як Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ звернувся до депутатів з проханням повернутися до розгляду 14-го протоколу.

За словами спікера Держдуми Бориса ГРИЗЛОВА, зараз у цих документах узгоджено дві основні принципові позиції, які влаштовують Москву.

«Якщо трійка суддів обговорюватиме питання за скаргою, що стосується Росії, то у цій трійці обов`язково має брати участь представник Росії. Це перше. І друге - група, яка проводить моніторинг щодо реалізації рішення Європейського суду з прав людини, має у своєму складі мати представника зацікавленої держави, тобто, якщо питання торкається РФ, то там має обов`язково бути представник РФ», - пояснив Б.ГРИЗЛОВ.

Відповідні роз`яснення Комітету міністрів Ради Європи, які додаються до документа, було передано російській стороні.