У Брюсселі відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС

В ході засідання міністри закордонних справ країн-членів ЄС, зокрема, планують обговорити ситуацію в Ірані, Боснії та Герцеговині, Сомалі. В рамках засідання Ради також відбудуться міністерські політичні діалоги з республікою островів Зеленого мису, Сербією та президентством ОБСЄ.

Дата події: 25 січня 2010 року. Час початку: 15:00.