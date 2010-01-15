У Брюсселі відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС
16:34, 15 січня 2010Новини ЄС
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В ході засідання міністри закордонних справ країн-членів ЄС, зокрема, планують обговорити ситуацію в Ірані, Боснії та Герцеговині, Сомалі. В рамках засідання Ради також відбудуться міністерські політичні діалоги з республікою островів Зеленого мису, Сербією та президентством ОБСЄ.
Дата події: 25 січня 2010 року. Час початку: 15:00.
Час початку: 15:00.
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