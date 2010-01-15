У Страсбурзі відбудеться пленарне засідання сесії Європарламенту

17:39, 15 січня 2010
Новини ЄС
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В ході засідання депутати, зокрема, планують обговорити програму іспанського президентства в ЄС та визначитися щодо європейського омбудсмена. Крім того, на вечірньому засіданні, депутати планують обговорити питання демократизації Туреччини, а також Європейську стратегію для регіону Придунав’я. 

Дата події: 20 січня 2010 року.

Час початку: 09:30.

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