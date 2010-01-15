У Страсбурзі відбудеться пленарне засідання сесії Європарламенту
17:39, 15 січня 2010Новини ЄС
0 0
В ході засідання депутати, зокрема, планують обговорити програму іспанського президентства в ЄС та визначитися щодо європейського омбудсмена. Крім того, на вечірньому засіданні, депутати планують обговорити питання демократизації Туреччини, а також Європейську стратегію для регіону Придунав’я.
Дата події: 20 січня 2010 року. Час початку: 09:30.
Час початку: 09:30.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter