У Страсбурзі відбудеться пленарне засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати, зокрема, планують обговорити ситуацію в Гаїті після землетрусу. Крім того, після обіду відбудуться дебати з прав людини, зокрема, щодо порушення прав людини, демократії та верховенства права, порушення прав людини в Китаї, останні атаки на релігійні меншини Єгипту.

Дата події: 21 січня 2010 року. Час початку: 11:00.