У Страсбурзі відбудеться пленарне засідання сесії Європарламенту
17:42, 15 січня 2010Новини ЄС
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В ході засідання депутати, зокрема, планують обговорити ситуацію в Гаїті після землетрусу. Крім того, після обіду відбудуться дебати з прав людини, зокрема, щодо порушення прав людини, демократії та верховенства права, порушення прав людини в Китаї, останні атаки на релігійні меншини Єгипту.
Дата події: 21 січня 2010 року. Час початку: 11:00.
Час початку: 11:00.
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