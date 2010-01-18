Близько 100 українців не змогли проголосувати в Римі

Брюссель. 18 січня. УНІАН. Близько 100 українців не змогли проголосувати на виборах в Римі через нестачу бюлетенів.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив голова Християнського товариства українців в Італії, член виборчої комісії №34 Закордонного виборчого округу (м. Рим) Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ.

“Голосування проходило досить активно, аж поки близько 17.00 не закінчилися бюлетені.

Не змогли проголосувати близько 100 громадян України, серед них члени комісії і

працівники консульства. 58 осіб написали відповідні заяви до ЦВК, інші обурені

покинули територію дільниці, обіцяючи більше на українські вибори не приходити”, - сказав він.

О.ГОРОДЕЦБКИЙ нагадав, що дільнична виборча комісія завчасно інформувала ЦВК і просила надати додаткові бюлетені, однак відповіді не отримала.

Загалом, у виборах на дільниці в Римі взяли участь 628 виборців. До списків виборців було включено 1289 громадян України. З тих, хто зміг проголосувати, більшість – 316 виборців – підтримали чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА, 137 – прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО, 35 – Віктора ЯНУКОВМЧА, 33 – Арсенія ЯЦЕНЮКА, 31 – Сергія ТІГІПКА, 25 – Олега ТЯГНИБОКА, 18 – Анатолія ГРИЦЕНКА, 8 – Володимира ЛИТВИН, 1 – Юрія КОСТЕНКА, 1 – Василя ПРОТИВСІХ, 6 – не підтримали жодного кандидата.