Польща сподівається на збереження новим Президентом курсу на ЄС та НАТО

Варшава. 18 січня. УНІАН. Польща сподівається на збереження новим Президентом України курсу на інтеграцію з Європейським Союзом та НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав від імені Президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО міністр його канцелярії у міжнародних справах Маріуш ХАНДЗЛІК, який водночас запевнив, що Польща готова розвивати співпрацю „з кожним демократично вибраним Президентом”.

Він наголосив, що стратегічне партнерство між Україною та Польщею не залежатиме від конкретних осіб, які обійматимуть пост Президента, а спиратиметься на спільні інтереси і стратегічне бачення обох держав.

За словами М.ХАНДЗЛІКА, Польща, яка вважається адвокатом України у Євросоюзі, і надалі планує підтримувати незалежність України.

Він наголосив, що Україна залишається для поляків „важливим партнером та другом”.

М.ХАНДЗЛІК також позитивно оцінив виборчий процес в Україні, відзначивши, що усі кандидати у президенти мали можливість представити свої виборчі програми, що було неможливим під час виборів 2004 року.

„Чесні та демократичні вибори є одним з найбільших здобутків Помаранчевої ревоюції”, - сказав він.