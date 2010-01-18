Спостерігачі зі США кажуть, що українські вибори відповідали стандартам

Київ. 18 січня. УНІАН. Делегація спостерігачів Міжнародного республіканського інституту (МРІ) заявляє, що вибори Президента України 17 січня загалом відповідають міжнародним стандартам.

Таку попередню заяву МРІ озвучив на прес-конференції в УНІАН член ради директорів МРІ, колишній конгресмен США Джим КОЛБІ.

У заяві наголошується, що виборча компанія була конкурентною і відкритою, з широкою участю політичних партій і кандидатів. «Важливо, що застосування адміністративного ресурсу під час кампанії значною мірою відсутнє», - йдеться у заяві.

При цьому наголошується, що «ухвалення в останню хвилину зміни до виборчого закону і постанови створили плутанину навколо самого закону та його трактування».

На думку спостерігачів МРІ, є кілька складових електорального процесу, які вимагають поліпшення у разі, якщо Україна має намір продовжувати свій демократичний розвиток і поступово підвищувати громадську довіру до виборчого процесу в майбутньому, зокрема, норми і процедури мають бути узгоджені завчасно.

Крім того, спостерігачі відзначають, що списки виборців все ще залишаються проблемою українських виборів. «Тоді як Україну можна привітати зі створенням першого централізованого електронного реєстру виборців, залишаються величезні проблеми з точністю списків та їх веденням», - наголошується в заяві.

Питання голосування вдома теж внесло певну плутанину у день виборів через суперечливі рішення щодо необхідних для цього вимог.

«Можливо, повністю розв`язати всі ці проблеми до другого туру президентських виборів 7 лютого буде складно. Проте для України, країни, де починаючи з 1997 року пройшло сім загальнодержавних виборів, врегулювати ці проблеми до наступного виборчого циклу треба обов`язково», - йдеться у заяві.

За словами Дж.КОЛБІ, МРІ найближчим часом підготує повний завершальний звіт.

До складу міжнародної делегації МРІ входять представники Європи і США. Делегація спостерігала за виборами на більш як 100 виборчих дільницях у Черкаській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Київській, Одеській, Закарпатській і Житомирській областях, а також у Криму.