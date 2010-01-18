Вибори допоможуть Україні наздогнати втрачене на шляху до ЄС

Київ. 18 січня. УНІАН. Голова Місії спостерігачів Європейського парламенту Павел КОВАЛЬ вважає, що нинішні вибори Президента допоможуть Україні наздогнати те, що вона втратила в останні роки у питанні приєднання до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції членів Міжнародної місії зі спостереження за виборами.

«Україна втратила певні можливості для приєднання до Європи за останні роки. Але мені здається, що ці вибори допоможуть її наздогнати все, що вона досі втратила», - сказав європарламентарій.

Оцінюючи проведення виборів в Україні 17 січня, П.КОВАЛЬ відзначив, що українські виборці дійсно мали демократичний вибір між багатьма кандидатами у президенти, відкритий доступ до інформації про кандидатів та їхні програми, і це дозволило виборцям зробити «добре обґрунтований і поінформований вибір».

«Озираючись на останні президентські вибори, на Помаранчеву революцію, можу сказати, що демократичні стандарти зробили крок вперед і розвинулися. Україна зробила значний крок вперед у стабілізації демократії», - додав П.КОВАЛЬ.