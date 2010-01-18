Єврокомісія вітає позитивне проведення виборів в Україні

Брюссель. 18 січня. УНІАН. Єврокомісія вітає позитивне проведення першого туру голосування в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Єврокомісії, текст якої передано УНІАН.

“Єврокомісія вітає позитивне проведення першого туру президентських виборів в Україні 17 січня 2010 року. В цьому контексті, Комісія відзначає оцінку виборів, зроблену місією спостерігачів ОБСЄ/БДІПЛ”, - зазначається у заяві.

Комісія відзначила, що дню виборів передувала енергійна передвиборча кампанія, яка надала виборцям широкі можливості для вибору, а також те, що вибори відбулися в мирній атмосфері з великою явкою виборців.

“Комісія очікує, що лідери України забезпечать проведення другого туру голосування 7 лютого в такій самій мирній атмосфері”, - написано у заяві.

Єврокомісія також закликала владу України своєчасно імплементувати рекомендації місії ОБСЄ/БДІПЛ.

Крім того, у своїй заяві Єврокомісія наголосила на готовності продовжувати підтримку України на шляху її демократичного розвитку та заявила, що сподівається на подальше поглиблення відносин Україна-ЄС.