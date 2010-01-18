Європарламентарі кажуть про прогрес у демстандартах виборів

Брюссель. 18 січня. УНІАН. Спостерігачі від Європарламенту відзначають прогрес у демократичних стандартах виборів в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у повідомленні прес-служби Європарламенту, текст якого передано УНІАН.

“Демократичні стандарти та механізми зробили значний крок вперед і стабілізували демократію в Україні”, - зазначається у повідомленні.

Прес-служба Європарламенту з посиланням на депутатів-членів місії спостерігачів, відзначає, що процес голосування було добре організовано, і в його ході не було помічено суттєвих порушень, незважаючи на певні проблеми, які мають бути вирішені у майбутньому.

“Народ України мав великий демократичний вибір між значною кількістю кандидатів. Відкритий доступ до інформації про кандидатів та їх програми дав можливість українським виборцям скористатися можливостями, що їх надає плюралістичний вибір”, - цитується у повідомленні голова делегації спостерігачів Європарламенту Павел КОВАЛЬ.

“Порівняно з останніми президентськими виборами 2004-2005 років, демократичні стандарти та механізми, зокрема, на цих виборах дійсно поставили Україну на один рівень з Європейським Союзом”, - заявив з цього приводу депутат Марек СІВЕЦЬ.

У свою чергу депутат Крістіан ВІГЕНІН висловив сподівання, що другий тур виборів буде проведено відповідно до таких саме стандартів, як і перший.

Як повідомляв УНІАН, місія спостерігачів Європарламенту з 10-ти депутатів працювала в Україні з 14 по 17 січня в складі місії ОБСЄ/БДІПЛ. Спостерігачі від Європарламенту відвідали 50 виборчих дільниць у Львівській, Донецькій та Київській областях.