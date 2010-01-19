В ПАРЄ не виключають другого Нюрнбергу для злочинів комуністичних режимів

Брюссель. 19 січня. УНІАН. Президент Політичного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Горан ЛІНДБЛАД вважає, що злочини комуністичних режимів мають розглядатися як національними, так і міжнародними судами.

Про це він заявив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Можливо, це була б гарна ідея провести щось на зразок Нюрнбергського процесу, але проти комуністичних режимів, хоча це може не отримати значної підтримки. Тому потрібно максимально намагатися вирішувати ці справи локально і передавати справи до Європейського суду з прав людини, якщо це буде потрібно”, - сказав Президент Політичного комітету ПАРЄ.

“Я в звичайному житті дантист, і тому не хотів би відповідати на юридичні запитання. Однак я вважаю, що якщо є якісь справи, які вважаються злочинами проти людства, що якраз є сферою компетенції Європейського суду з прав людини, тоді вони мають розглядатися в міжнародних судах”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Г.ЛІНДБЛАД бере участь у роботі Платформи Європейської пам’яті та совісті – організації, що поєднала науковців та дослідників з 26-ти інститутів та неурядових громадських організацій з 19-ти країн Європи, які займаються вивченням питання злочинів комуністичних режимів в Європі. Наприкінці лютого ця організація планує провести конференцію у Празі щодо злочинів комуністичних режимів з метою визначення обсягів скоєних злочинів та шляхів легального засудження винних.