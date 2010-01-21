Глава МЗС Литви подав у відставку

Київ. 21 січня. УНІАН. Міністр закордонних справ Литви Вігаудас УШАЦКАС заявив про свою відставку, повідомляє Delfi.lt. З такою заявою глава МЗС виступив невдовзі після того, як його розкритикувала Президент Литви Даля ГРИБАУСКАЙТЕ.

Міністр за відзначив, що сьогодні для Литви дуже важливо, щоб Президент і уряд працювали гармонійно і злагоджено. ”Враховуючи ситуацію, що склалася, я заявляю про те, що йду у відставку”, - сказав В.УШАЦКАС. При цьому він зазначив, що свою роботу на посаді глави зовнішньополітичного відомства вважає задовільною.

Кажучи про ”ситуацію”, В.УШАЦКАС, очевидно, мав на увазі напружені стосунки з Президентом, зазначає Лента.ру. Д.ГРИБАУСКАЙТЕ останнім часом не раз висловлювала претензії до роботи міністра закордонних справ. Зокрема, як повідомляло агентство REGNUM, вона критикувала його за повільність, проявлену при розгляді питання про відкликання з Грузії посла Мечиса ЛАУРІНКУСА. Відкликання М.ЛАУРІНКУСА, який у минулому керував департаментом держбезпеки, Президент зажадала на тлі розслідування про передбачуване розміщення в Литві в`язниці ЦРУ.

Крім того, невдоволення глави республіки викликали вислови В.Ушацкаса за підсумками розслідування поділа про ”в`язницю ЦРУ” (парламент, нагадаємо, з`ясував, що в Литві кілька років тому були обладнані приміщення, які могли використовуватися для таємного змісту іноземних увязнених, проте доказів того, що там справді утримувалися ув’язнені, не знайшов). Глава МЗС у зв`язку з цим заявив, що розслідування довело, що в`язниць ЦРУ в Литві не було. Ця позиція не зовсім відповідала точці зору Д.ГРИБАУСКАЙТЕ, що заявила раніше, що нинішнє керівництво республіки не повинне замовчувати інформацію, що є в цій справі. За її словами, у разі, якщо б існування в`язниці було доведене, діючій владі слід було б узяти на себе відповідальність і принести вибачення, пообіцявши надалі подібного не допускати.

20 січня на зустрічі з прем`єр-міністром Андрюсом КУБІЛЮСОМ глава республіки висловила недовіру міністру закордонних справ. Сам прем`єр заявив, що вважає В.УШАЦКАСА професіоналом, але зазначив, що міністр у будь-якому разі повинен мати в своєму розпорядженні довіру Президента.

Хто змінить В.УШАЦКАСА на посаді глави МЗС, поки що невідомо. За угодою правлячої коаліції, ця посада відноситься до квоти консервативної партії ”Союз вітчизни - Християнські демократи”.