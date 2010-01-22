Ющенко скасував призначення Кабміном керівника ТЕМ в Словаччині

Київ. 22 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів України щодо призначення Зіновія ГОШОВСЬКОГО керівником торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Словацькій Республіці.

Про це йдеться в указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

В указі наголошується, що Кабінет міністрів України 23 грудня 2009 року видав відповідне розпорядження без погодження Президентом України відповідної кандидатури для призначення на посаду керівника торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Словацькій Республіці.

В.ЮЩЕНКО вважає, що це розпорядження уряду не відповідає Конституції України, оскільки відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України Президент України здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави.

Також він зауважує, що указом Президента України від 30 квітня 1994 року № 200 «Про Торговельно-економічну місію у складі закордонної дипломатичної установи України» (зі змінами, внесеними Указом від 26 лютого 2007 року № 145) установлено, що кандидатура для призначення на посаду керівника торговельно-економічної місії попередньо погоджується з Президентом України.