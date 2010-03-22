Північно-Південний центр Ради Європи пропонує ЄС приєднатися

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Північно-Південний центр Ради Європи хотів би бачити ЄС серед своїх членів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам виконавчий директор центру Деніс ЮБЕР.

“Зараз ми висунули ідею про те, щоб ЄС став повноцінним членом Центру”, - сказав він.

Д.ЮБЕР зазначив, що на сьогодні Європейський Союз вже представлений у керівних органах Центру, головним завданням якого є сприяння у розповсюдженні країн Середземномор’я прав та цінностей, закріплених у Конвенції Ради Європи з прав людини.

Так, у керівництві Центру є 2 представники Європарламенту, один представник Єврокомісії. Крім того, Єврокомісія надає і фінансову підтримку проектам центру.

Д.ЮБЕР також звернув увагу на те, що більш активна співпраця Центру з Європейським Союзом сприяла б і розвиткові політики сусідства ЄС, зокрема, Союзу для Середземного моря.

“Зараз ми маємо дуже великі виклики на півдні”, - зазначив виконавчий директор Центру.

Разом з тим, за його словами, для посилення зацікавленості Євросоюзу в повноцінній участі у діяльності Центру, необхідно посилити роль країн-членів ЄС та керівництва ЄС у схваленні рішень Центру, що зараз і пропонується новим проектом його статуту, який може бути затверджений до кінця цього року.

Він зазначив, що щорічний бюджет Центру на сьогодні становить 8 млн. євро, з яких 400 тис. євро надає Європейська комісія.

Д.ЮБЕР також звернув увагу на те, що, в тому числі завдяки роботі Центру, одна з середземноморських країн – Марокко – вже заявила про готовність приєднатися до ряду відкритих Конвенцій Ради Європи. Серед таких документів – Конвенції по боротьбі з торгівлею людьми, кіберзлочинністю, “відмиванню” брудних грошей та фінансуванням тероризму.

“Часто нас критикують, що, мовляв, ми, європейці, хочемо експортувати свої цінності. Найкращою відповіддю на це є ті країни, які хочуть розвиватися і посилювати демократію та рівень життя громадян”, - сказав виконавчий директор Північно-Південного центру.

На сьогодні Центр об’єднує 22 країни, три з яких не є членами Ради Європи.