Меркель каже, що механізм допомоги Греції є тимчасовим

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ вважає рішення ЄС щодо допомоги Греції тимчасовим заходом і закликає розробити новий європейський механізм.

Як повідомляє The Wall Street Journal, про це вона заявила сьогодні по завершенню дводенного засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) в Брюсселі.

За її словами, схвалений пізно ввечері 25 березня лідерами країн єврозони план допомоги Греції продемонстрував, що країни не дадуть можливості дестабілізувати євро. Крім того, за словами А.МЕРКЕЛЬ, цей план став важливим сигналом солідарності з Грецією.

Разом з тим німецький канцлер зазначила, що ЄС має розробити більш загальний підхід до проблем із боргами.

“Важливо, щоб ми знайшли загальне рішення”, - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

“Лише через те, що зараз управління процедурами дефіциту недостатньо врегульовані, Європа не може вирішити такі проблеми самостійно”, - додала вона, зазначивши, що ЄС повинен мати такий механізм вирішення проблем боргів окремих країн для того, щоб долати схожі кризи краще і без залучення зовнішньої допомоги. При цьому, за словами німецького канцлера, змін до Угоди ЄС не уникнути.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн єврозони в четвер погодили спільний механізм допомоги Греції, який передбачає у випадку необхідності та на підставі оцінки Європейського центробанку і Єврокомісії надання країні спільної допомоги у вигляді двосторонніх кредитів від країн-членів зони євро та від Міжнародного валютного фонду. При цьому двосторонні кредити повинні грати домінуючу роль.

Загальний обсяг кредитування від країн-членів єврозони може сягнути 22 млрд. євро.

Греція завершила 2009 рік з дефіцитом бюджету в 12,7% ВВП. Всередині січня 2010 року Греція запропонувала план зменшення дефіциту бюджету, який, зокрема, передбачає зменшення дефіциту в 2010 року на 4% ВВП. Цей план був затверджений Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС 16 лютого 2010 року.

Разом з тим вже в найближчі місяці Греція має сплатити десятки мільярдів євро в погашення свого боргу, який за підсумками 2009-го року становив 300 млрд. євро.

МВФ ніколи не залучався для допомоги країнам-членам зони євро з моменту запровадження європейської валюти.