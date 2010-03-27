Молдова хоче активізувати переговори щодо Придністров’я

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Молдова планує активізувати переговори щодо Придністров’я у форматі “5+2” (Росія, Україна, ОБСЄ, спостерігачі від США та ЄС, а також Молдова та Придністров’я).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила заступник міністр закордонних справ та євроінтеграції Молдови Наталія ГЕРМАН.

“Ми плануємо поновити активно переговори у форматі “5+2”, - сказала вона.

За її словами, найближча зустріч в такому форматі має відбутися вже у травні.

“Ми сподіваємося, що ця зустріч матиме офіційний характер”, - сказала Н.ГЕРМАН.

Заступник міністра відзначила досить активну участь ЄС у врегулюванні Придністровського конфлікту. Так, за її словами, зараз у Молдові та Придністров’ї створені робочі групи, що займаються розробкою проектів з покращення рівня життя громадян по обидві боки Дністра. Ці проекти фінансуватимуться Євросоюзом.

У свою чергу директор з питань Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії Генерального директорату із зовнішніх відносин Єврокомісії Гуннар ВІГАНД повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі про намір Єврокомісії посилити свою участь у процесі врегулювання конфлікту.

Він, зокрема, зазначив, що на сьогодні вже багато офіційних осіб фактичної влади Придністров’я виключені з “чорного списку” осіб, яким заборонено в’їзд до ЄС.

“Ми сподіваємося, що при здійсненні відповідних кроків щодо діяльності шкіл з викладанням молдовською мовою, вони будуть виключені на постійній основі”, - сказав представник Єврокомісії.

Він також звернув увагу на діяльність прикордонної місії ЄС EUBAM на ділянці кордону між Україною та Придністровською ділянкою кордону Молдови.

Як повідомляв УНІАН, ескалація напруги почалася у Придністров’ї в 1989 році, коли в багатьох містах та районах почали проводитися референдуми про створення окремої Придністровської республіки. У березні 1992 році конфлікт переріс у збройні сутички між сторонами. Переговори про статус Придністров’я поновилися наприкінці 1992 року.