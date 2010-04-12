Поляки зможуть попрощатися з Качинським 13 квітня

Варшава. 12 квітня. УНІАН. Труна з тілом загиблого в авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського буде доступна для бажаючих попрощатися з ним у вівторок у президентській канцелярії у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр канцелярії польського Президента Яцек САСІН.

Він додав, що сьогодні має відбутися зустріч представників канцелярії Президента та урядовців, на якій буде обговорено заходи з поховання Л.Качинського та інших високопосадовців, які загинули в авіакатастрофі під Смоленськом.

”Будемо намагатися конкретизувати час та місце тих заходів”, - сказав Я.САСІН.