Україна активізує науково-технічну співпрацю з Німеччиною

Київ, 12 квітня. УНІАН. Україна планує активізувати науково-технічну співпрацю з Німеччиною.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету міністрів, про це йшлося під час зустрічі віце-прем’єр-міністра України Володимира СЕМИНОЖЕНКА з Надзвичайним і Повноважним Послом Німеччини в Україні Гансом-Юрґеном ГАЙМЗЬОТОМ.

Під час зустрічі в центрі обговорення сторін було співробітництво України і Німеччини в науково-технічній сфері, яке триває з 1993 року. Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ високо оцінив досвід українсько-німецького співробітництва за низкою наукових напрямів, зокрема у дослідженні морів. Особлива увага приділялася перспективам співробітництва з Центром європейських ядерних досліджень, а також можливій участі України у Рамковій програмі ЄС.

За словами В.СЕМИНОЖЕНКА, ці питання стануть пріоритетними в роботі новоствореного Державного комітету з питань науково-технічного і інноваційного розвитку. ”Належне фінансове і організаційне забезпечення діяльності Комітету засвідчить, що в Україні реалізується нова політика - політика стрімкого зростання”, - зазначив віце-прем`єр.

У свою чергу Г.-Ю.ГАЙМЗЬОТ підкреслив, що Німеччина сприятиме Україні у покращенні соціально-економічної ситуації.