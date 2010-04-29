Янукович став ”декламатором” російської позиції по Голодомору?

Страсбург. 29 квітня. УНІАН. Депутат Верховної Ради України від “НУ-НС” в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ольга ГЕРАСИМ’ЮК вважає, що в питанні Голодомору Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ став “декламатором” російської позиції.

Таку думку вона висловила в коментарі кореспонденту УНІАН після голосування в ПАРЄ за проект доповіді про вшанування пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору) в колишньому СРСР.

“Те, що він сказав по Голодомору, насправді відбиває лише те, що він не орієнтується, тому що в нашій країні існує закон, існує рішення суду... Для чого він це сказав? Ми сьогодні побачили: через те, що саме ці слова російська делегація хотіла внести в проект резолюції, посилаючись на виступ В.ЯНУКОВИЧА”, - сказала депутат.

“Таким чином, він виступив декламатором тих слів, які росіяни хотіли бачити в резолюції. Я не думаю, що це дуже достойна роль для Президента казати під диктовку те, що не добре розумієш. Це не президентська справа”, - додала вона.

В ході голосування українські депутати пропонували додати до проекту резолюції інформацію про те, що Голодомор був визнаний геноцидом українського народу рішенням Київського апеляційного суду від 13 січня 2010 року. Російська сторона запропонувала до цієї поправки підпоправку, в якій пропонувала зазначити, що, водночас, Голодомор не вважається геноцидом нинішніми лідерами України. У підсумку, українські депутати зняли свою поправку, що автоматично привело до зняття і підпоправки з голосування.

Коментуючи саму резолюцію ПАРЄ О.ГЕРАСИМ`ЮК заявила, що члени української делегації задоволені навіть тим, що європейці глибоко познайомилися з матеріалами про цю трагедію українського народу.

“Всі роки ми були зацікавлені навіть не в тому, щоб Асамблея зафіксувала слово геноцид, бо до цього треба готувати людей, так як євреї поступово і дуже ретельно готували це визнання (визнання Голокосту – УНІАН)”, - сказала депутат.

“Тому форсувати це ми не хотіли, для нас було важливо, щоб про це говорили, щоб це лунало”, - додала вона.

О.ГЕРАСИМ’ЮК також зазначила, що Україна продемонструвала як треба відкривати історію.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня ПАРЄ схвалила доповідь про вшанування пам’яті жертв Великого голоду (Голодомору) в колишньому СРСР. В цьому документі ПАРЄ відмовилася називати Голодомор геноцидом українського народу, зазначивши, що від насильницького голоду постраждали також народи Росії, Білорусі, Молдови та Казахстану.

Юридичний комітет ПАРЄ пропонував ряд поправок щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу, однак Асамблея відмовилася їх схвалити.

27 квітня цього року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив депутатам ПАРЄ, що не можна визнавати Голодомор геноцидом, оскільки це була “спільна трагедія держав, що входили до СРСР”.