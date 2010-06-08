Венеціанська комісія оцінить новий закон про суди не раніше осені

Київ. 8 червня. УНІАН. Проект закону про реформу судоустрою, прийнятий Верховною Радою у першому читанні за поданням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, Венеціанська комісія готова розглянути за прискореною процедурою, однак висновок буде не раніше вересня.

В той же час, як передає Deutsche Welle, не зважаючи на запевнення Адміністрації Президента, що реформа відбудеться з урахуванням міжнародного досвіду, зокрема рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, законопроект цій організації досі не переданий. «Якщо ми незабаром отримаємо законопроект, гадаю, ми будемо в змозі надати наші попередні висновки у вересні. Формально рекомендації треба буде затвердити на засіданні комісії у жовтні», - сказав віце-президент комісії Томас МАРКЕРТ. Він зауважив, що Венеціанська комісія вже неодноразово аналізувала законопроекти, спрямовані на реформу українського судочинства і усім цим проектам була властива надмірна складність. Т.МАРКЕРТ зазначив, що Україна потребує спрощення системи адміністративних судів, особливо це стосується процедури оскарження рішень. «В Україні забагато інстанцій. Одна справа може бути оскаржена у чотирьох інстанціях. Це забагато. Зазвичай їх має бути не більше трьох», - сказав він.

Крім того, за словами Т.МАРКЕРТА, доцільним є уточнення повноважень Вищого адміністративного суду. «Потрібно розмежувати, які справи скеровуються до Вищого адміністративного суду, а які до Верховного. Проходження обох цих інстанцій не має сенсу», - наголосив він. За його словами, нагальної необхідності скорочувати повноваження Верховного суду немає.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект Закону «Про судовий устрій і статус суддів».

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що під час розробки законопроекту були враховані усі поради європейських експертів, зокрема Венеціанській комісії.

4 червня голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ повідомив, що Венеціанська комісія на своєму засіданні схвалила цей законопроект.

За словами С.КІВАЛОВА, члени Венеціанської комісії взяли до уваги інформацію про те, що законопроект розроблений на основі європейських стандартів і він знаменує значну поступку повноважень Президентом України і Верховною Радою України з метою зміцнення незалежності судової влади.