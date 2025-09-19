Apple переконувала, що нова алюмінієва оболонка отримала більш стійке до подряпин покриття, але практика показала зворотне.

Лінійка смартфонів iPhone 17, що надійшла сьогодні в продаж, зіткнулася з несподіваною проблемою. Як пише Bloomberg, темні моделі моментально покриваються подряпинами і потертостями.

За даними агентства, проблема найпомітніша у моделей iPhone 17 Pro і Pro Max у темно-синьому кольорі. Найбільше подряпини обурили китайських покупців. Відповідний хештег був одним із найпопулярніших на Weibo, набравши десятки мільйонів переглядів.

Також повідомляється, що подібні проблеми торкнулися і чорної версії рекордно тонкого iPhone Air.

Відео дня

Bloomberg нагадує, що це перший великий фізичний редизайн iPhone за останні роки. Apple стверджувала, що нова алюмінієва оболонка отримала більш стійке до подряпин покриття, але практика показала зворотне.

Аналогічні скарги були і в 2012 році на iPhone 5, і пізніше – на глянсовий iPhone 7 і "гнучкий" iPhone 6. Офіційних коментарів Apple з приводу поточної ситуації з iPhone 17 поки не надходило.

Незважаючи на ці скарги, запуск iPhone 17 супроводжується значним ажіотажем. Pro-версії розкуповують так швидко, що в Азії терміни очікування вже доходять до 3-4 тижнів.

Оглядачі відзначають, що це найкраще оновлення базового iPhone за багато років, оскільки функціонально він ніяк не відрізняється від прошок, поступаючись їм лише в деталях. А ось iPhone Air купувати не рекомендують.

Вас також можуть зацікавити новини: