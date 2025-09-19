Також подорожчали груші, сливи та персики.

Наприкінці робочого тижня в Україні змінились ціни на деякі популярні овочі та фрукти. Так, зелена цибуля на "Столичному ринку" за цей тиждень втратила третину ціни. Кілограм здешевшав на 50 гривень і коштує зараз 100 гривень. Про це свідчать дані веб-порталу ринку.

Незначно подешевшали впродовж тижня також молода кукурудза – з 10 до 9 гривень за штуку, і кілограм редису – з 30 до 28 гривень.

А от інші популярні овочі і фрукти загалом подорожчали. Жовті помідори за цей тиждень додали в вартості 15 гривень і зараз коштують 65 гривень за кіло. Рожеві помідори теж здорожчали, але не так сильно – з 55 до 60 грн/кг.

Відео дня

Кілограм часнику додав 25% до свого ціннику і коштує 100 гривень замість 80 за кілограм.

Вітчизняні груші продають по 40 грн/кг, в той час як на початку тижня ціна на них була на 10 гривень нижчою. Хоча й два тижні тому їх торгували значно дорожче – по 55 грн/кг.

Сливу продають по 30 грн/кг, що на 5 гривень дорожче рівня понеділка. А імпортний інжирний персик вперше подорожчав за два тижні, але суттєво – зі 110 до 130 гривень за кіло. Український нектарин так само додав в ціні – до 100 грн/кг. Ще в понеділок він коштував 75 грн/кг.

Така ягода, як малина, показала найбільшу амплітуду зростання. Від понеділка її кілограм здорожчав на 60 гривень – зі 170 до 230.

Ціни на овочі та фрукти в Україні

Після місячної стабілізації ціни в Україні знову почала дешевшати морква. За тиждень цей овоч подешевшав в середньому на 15%. Це пов’язано з тим, що збиральна кампанія в країні активно триває, відповідно зростає і пропозиція моркви на внутрішньому ринку.

А от тепличні огірки, навпаки, ростуть в ціні. З минулої п’ятниці вони додали в середньому 19%. Пропозиція по цьому овочу на внутрішньому ринку сильно просіла, в той час як сезон вирощених у відкритому грунті огірків добігає кінця і їх лишилося порівняно небагато.

Вас також можуть зацікавити новини: