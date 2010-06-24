Зниження мит з країнами ЄАВТ триватиме 10 років

Київ. 24 червня. УНІАН. Відповідно до підписаної сьогодні Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), взаємне зниження мит відбуватиметься впродовж 10 років.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки України Валерій П‘ЯТНИЦЬКИЙ.

Він також відзначив, що угодою передбачено механізм регулярного моніторингу, можливість вдосконалення домовленостей з урахуванням зміни обставин.

Крім того, в угоді закріплена домовленість про взаємне незастосування антидемпінгових заходів.

Разом з тим, Україна зберегла право вводити за необхідності експортні мита.

Крім того, відзначив В.П‘ЯТНИЦЬКИЙ, угода про вільну торгівлю з ЄАВТ покладе початок низці спільних інвестиційних проектів, проектів технічної допомоги, загалом - тіснішій співпраці з країнами організації.

”Приклад Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії і Швейцарії цікавий для нас ще тим, що, не вступаючи в ЄС, ці країни мають рівень життя й розвитку не гірший, а інколи навіть кращий, ніж у ЄС. Є про що подумати і чого повчитися”, - відзначив В.П‘ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Рейк`явіку Україна і Європейська асоціація вільної торгівлі підписали Угоду про зону вільної торгівлі.

Переговори про створення ЗВТ з країнами ЄАВТ було розпочато в квітні 2009 року.

Країни ЄАВТ запропонували Україні почати переговорний процес про створення зони вільної торгівлі в серпні 2007 року. Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ є важливим кроком для України в контексті створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

14 червня ц.р. Кабінет Міністрів схвалив проект угоди про зону вільної торгівлі з ЄАВТ.

Довідка УНІАН. Європейську асоціацію вільної торгівлі (ЄАВТ) створено в 1960 році за Стокгольмською конвенцією. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Три країни-члени ЄАВТ - Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія - входять до Європейського економічного простору (ЄЕП), угоду про створення якого було укладено в травні 1992 року.

ЄЕП об`єднує ринки 27 країн-членів Євросоюзу і три країни-члена ЄАВТ у спільний ринок обсягом близько 490 млн. споживачів, що робить його найбільшим регіональним інтеграційним об`єднанням у світі.