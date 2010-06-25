Бельгія займеться в ЄС економікою та кліматичними змінами

Брюссель. 25 червня. УНІАН. Бельгія під час свого головування в ЄС зосередиться на питаннях економіки, кліматичних змін та підготовки країн Балкан до вступу до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції прем’єр-міністр Бельгії Ів ЛЕТЕРМ.

За його словами, програма бельгійського головування в ЄС побудована за 5-ма основними напрямками – вихід з кризи та повернення до стабільного зростання; захист навколишнього середовища та протидія кліматичним змінам; виконання Стокгольмської програми в сфері юстиції та внутрішніх справ; підготовка країн-кандидатів до вступу до ЄС, зокрема, країн Балкан; започаткування роботи Європейської служби зовнішніх справ.

“Повернення до зростання – питання особливої важливості”, - заявив І.ЛЕТЕРМ.

“Бельгійське президентство робитиме максимум для реалізації двох основних завдань: створення європейських наглядових органів за фінансовими інституціями та розвитку регуляторного законодавства”, - додав він.

Бельгія головуватиме в ЄС з 1 липня до 31 грудня цього року.