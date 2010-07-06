В Укрїну їде міністр закордонних справ Фінляндії

Київ. 6 липня. УНІАН. 7-8 липня в Україні з офіційним візитом перебуватиме міністр закордонних справ Фінляндії Александер СТУББ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Під час візиту відбудуться зустрічі А.СТУББА з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ та міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

У ході переговорів планується обговорити питання двосторонніх відносин, зокрема розвиток політичного діалогу, а також проблематику активізації економічного співробітництва двох країн, у тому числі у сфері відновлювальних джерел енергії, енергозбереження. Окрему увагу буде приділено тематиці європейської інтеграції України.