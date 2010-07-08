ЄС та Україна домовляться про ЗВТ не раніше, ніж за рік

Брюссель. 8 липня. УНІАН. Єврокомісія розраховує, що переговори з Україною про ствоерння зони вільної торгівлі (ЗВТ) триватимуть ще рік.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

“З боку Єврокомісії ми кажемо, що потрібен рік до завершення переговорів”, - сказав співрозмовник агентства.

Відповідаючи на запитання, чим пояснюється такий тривалий термін переговорів, представник Єврокомісії зазначив, що обидві сторони мають дуже амбітні цілі, а сама угода про ЗВТ, яка готується до підписання з Україною, не має аналогів у відносинах ЄС з іншими країнами світу.

Як повідомляв УНІАН. Україна та ЄС розпочали переговори про створення зони вільної торгівлі, що має стати складовою новою угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 18 лютого 2008 року.

Дванадцятий раунд переговорів триває в Брюсселі з 5 по 9 липня.