На Півдні Італії перекинулася вантажівка з 2-ма млн. євро

Брюссель. 8 липня. УНІАН. На півдні Італії перекинулася вантажівка, яка перевозила два млн. євро в монетах.

Про це повідомляє сьогодні AFP.

За даними агентства, монети розсипалися по дорозі, а водії, що проїжджали повз автомобіля, розтягували монети вартістю 1 і 2 євро по кишенях. За даними поліції, таким чином зникло близько 50 тис. євро.

Автомобіль, що перевозив гроші, належав компанії, що надає послуги з безпеки. Він здійснював поїздку за маршрутом Чезена – Барі. Водій та пасажир вантажівки отримали легкі травми.