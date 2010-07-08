На Півдні Італії перекинулася вантажівка з 2-ма млн. євро
11:28, 08 липня 2010Новини ЄС
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50 тис. євро зникло до приїзду поліції...
Брюссель. 8 липня. УНІАН. На півдні Італії перекинулася вантажівка, яка перевозила два млн. євро в монетах.
Про це повідомляє сьогодні AFP.
За даними агентства, монети розсипалися по дорозі, а водії, що проїжджали повз автомобіля, розтягували монети вартістю 1 і 2 євро по кишенях. За даними поліції, таким чином зникло близько 50 тис. євро.
Автомобіль, що перевозив гроші, належав компанії, що надає послуги з безпеки. Він здійснював поїздку за маршрутом Чезена – Барі. Водій та пасажир вантажівки отримали легкі травми.
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