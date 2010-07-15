ЄС занепокоєний ситуацією з правами людини на Північному Кавказі

Брюссель. 15 липня. УНІАН. ЄС занепокоєний ситуацією з правами людини та ставленням до правозахисників на Північному Кавказі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН від імені ЄС, зробленій сьогодні.

“Європейський Союз висловлює свою стурбованість триваючими порушеннями прав людини на Північному Кавказі та погіршенням ситуації правозахисників в регіоні, що також було відзначено в доповіді Діка МАРТІ (доповідь, схвалена Парламентською Асамблеєю Ради Європи на останній червневій сесії ПАРЄ – УНІАН) щодо порушень прав людини на Північному Кавказі через рік після вбивства Наталі Естемірової з неурядової громадської організації “Меморіал”, - зазначається в заяві.

ЄС наголошує на важливості захисту правозахисників в Росії та в усьому світі, а також на наданні їм можливості вільно діяти відповідно до декларації Генеральної Асамблеї ООН щодо правозахисників, схваленій в 1998 році.

“Європейський Союз закликає владу Російської Федерації працювати над тим, щоб покласти край клімату безкарності та страху на Північному Кавказі в цілому, і в Чечні зокрема, і сподівається на швидкі результати розслідування смерті Наталі Естемірової – як це було заявлено Президентом Дмитром МЕДВЕДЄВИМ після вбивства – та інших правозахисників в Російській Федерації”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні виповнилася річниця вбивства Н.Естемірової. Н.Естемірова, яка була членом неурядової організації “Меморіал” в Чечні була викрадена біля свого будинку у Грозному 15 липня 2009 року. В той же день ввечері було знайдено її труп з кульовими пораненнями в голову та груди.