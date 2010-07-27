Прокуратура Польщі регулярно інформуватиме про розслідування Смоленської трагедії

Варшава. 27 липня. УНІАН. Польська прокуратура буде інформувати про результати слідства за фактом Смоленської авіакатастрофи, що забрала життя екс-президента Польщі Леха Качинського та 95 інших польських громадян, кожні два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Польщі Анджей СЕРЕМЕТ на прес-конференції у вівторок.

Він сказав, що це реакція на критику прокуратури за недостатнє інформування громадськості про результати слідства, яке ведуть польські слідчі.

„Хоча лише частково сприймаю цю критику, але доручив організацію кожні два тижні зустрічей за подібною схемою, як сьогодні”, - сказав А.СЕРЕМЕТ.

Водночас генпрокурор відмовився озвучити додаткові слова, які вдалося прочитати із „чорних скриньок” урядового літака польським експертам, заявивши лише, що вони матимуть „серйозне значення для слідства”.

А.СЕРЕМЕТ сказав, що буде підтримувати оприлюднення запису розмов в кабіні пілотів після того, як їх розшифрують польські експерти (у жовтні – УНІАН).

Він також повідомив, що прокуратура зібрала 40 томів матеріалів справи, плануючи отримати від російських слідчих чергові 10 томів в серпні.

За словами генпрокурора, наступного місяця також відбудеться зустріч головних військових прокурорів Польщі та Росії, в жовтні він особисто поїде в Москву.

А.СЕРЕМЕТ також визнав, що польські прокурори були присутні під час розтину тіла лише Л.Качинського.

„При інших ні, бо це було фізично неможливо. Коли польські прокурори з’явилися на місці вже було розтин було закінчено,” – пояснив він.

„Але це не є надзвичайною ситуацією”, - додав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, найпопулярніша польська опозиційна партія „Право і справедливість” (PiS) створила парламентську комісію для розслідування причин Смоленської авіакатастрофи.

Політики PiS, співзасновником якого був Лех Качинський, заявляють, що не вірять в об`єктивність розслідування причин трагедії.