Україна та ФРН обмінюватимуться військовою геоінформацією

Київ. 27 липня. УНІАН. Міністерства оборони України та Федеративної Республіки Німеччини підписали угоду про співробітництво у галузі військової геоінформації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони України, сьогодні у Києві з візитом перебуває делегація Федерального міністерства оборони Німеччини на чолі з парламентським державним секретарем військового відомства депутатом Бундестагу Крістіаном ШМІДТОМ.

Під час переговорів, які з української сторони очолював міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, були проведені воєнно-політичні консультації та відбувся обмін досвідом з питань реформування збройних сил.

К.ШМІДТ запевнив представників української сторони, що відносини між Україною та ФРН у сфері безпеки матимуть неухильну тенденцію до подальшого розвитку.

За підсумками переговорів сторони також підписали угоду між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони Німеччини про співробітництво у галузі військової геоінформації.