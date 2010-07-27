Ісландія розпочала переговори про вступ до ЄС

Київ. 27 липня. УНІАН. Ісландія розпочала переговори про вступ в Європейський Союз. Про це заявив міністр закордонних справ головуючої в ЄС Бельгії Стівен ВАНАККЕРЕ за підсумками міжурядової конференції Ісландія-ЄС, передає ІТАР-ТАРС.

”Сподіваюся, що шлях, розпочатий сьогодні, успішно завершиться в резонні терміни”, - сказав С.ВАНАККЕРЕ. Він підкреслив, що Ісландії ще належить зробити ряд реформ для вступу в ЄС, включаючи гармонізацію юридичних систем з ЄС, реформування юридичних норм в галузі конфлікту інтересів. Він також відзначив, що зараз зберігається брак громадської підтримки в Ісландії процесу вступу країни в ЄС.

Експерти очікують, що переговорний процес пройде в рекордні терміни, і до початку 2012 року Ісландія зможе стати 28-ою країною ЄС.

Завдяки високій інтегрованості Ісландії в європейські структури, жодна з країн ЄС не має принципових заперечень проти її членства в ЄС, проте залишається ряд спірних економічних і легальних питань, які необхідно врегулювати. Основні розбіжності між Ісландією і країнами ЄС сьогодні зберігаються у сфері розподілу квот на вилов риби в питанні заборони полювання на китів, а також проблема виплати компенсацій громадянам Євросоюзу, що постраждали в результаті банкрутства ісландських банків в ході фінансової кризи.