Призначено нового голову місії ЄС в Косово

ЄС призначив нового керівника місії EULEX в Косово

Брюссель. 28 липня. УНІАН. ЄС призначив нового керівника місії EULEX в Косово.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Політичного та безпекового комітету ЄС за рекомендацією Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН.

Згідно зі схваленим рішенням, новим головою місії ЄС в Косово став француз Ксав’єр БУ Де МАРНЯК.

Він розпочне управління місією з 15 жовтня цього року і замінить на цій посаді Іва Де КЕРМАБОНА.

К.БУ Де МАРНЯК, 59 років, генерал армії у відставці. З 2007 по 2008 роки очолював місію НАТО в Косово.