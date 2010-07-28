Призначено нового голову місії ЄС в Косово
09:18, 28 липня 2010Новини ЄС
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Француз Де Марняк вже очолював місію НАТО в регіоні
ЄС призначив нового керівника місії EULEX в Косово
Брюссель. 28 липня. УНІАН. ЄС призначив нового керівника місії EULEX в Косово.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Політичного та безпекового комітету ЄС за рекомендацією Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН.
Згідно зі схваленим рішенням, новим головою місії ЄС в Косово став француз Ксав’єр БУ Де МАРНЯК.
Він розпочне управління місією з 15 жовтня цього року і замінить на цій посаді Іва Де КЕРМАБОНА.
К.БУ Де МАРНЯК, 59 років, генерал армії у відставці. З 2007 по 2008 роки очолював місію НАТО в Косово.
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