Польща підвищує ПДВ до 23%

Варшава. 4 серпня. УНІАН. Уряд Польщі затвердив фінансовий план на 2011-2013 роки, що передбачає підвищення ПДВ для скорочення дефіциту бюджету країни, який зростає.

Як повідомила УНІАН прес-служба польського уряду, з 2011 року базова ставка ПДВ зросте на 1% - до 23%, а також діятимуть дві інші пільгові ставки: 5% і 8%.

Найнижча ставка, що зросте до 5% з нинішніх 3%, діятиме на базові продукти харчування (хліб, борошно, молочні вироби), а 8-процентна (зараз 7%) - на інші продукти харчування.

Глава уряду Дональд ТУСК заявив, що затверджений план дозволяє владі – в разі погіршення економічної ситуації - продовжувати підвищення ПДВ в 2012 або 2013 року.

Максимальна ставка ПДВ, яку може ввести Польща, згідно з правилами Євросоюзу, становить 25%.

За даними агентства Reuters, уряд для скорочення дефіциту також має намір прискорити приватизацію, розраховуючи одержати від неї до 2014 року близько 18 млрд. доларів (за поточним курсом 3 злотих за долар).

Уряд завдяки прийнятому плану хоче скоротити дефіцит бюджету наступного року до 15 млрд. доларів, а в 2013-му - до 10 млрд. доларів.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит бюджету Польщі, найбільшої країни Східної Європи, що входить у Євросоюз, цього року буде вдвічі вищий, ніж минулого, - 17,36 млрд. доларів.

За першу половину 2010 року дефіцит склав близько 12 млрд. доларів.

Експерти критикують збільшення ПДВ для скорочення дефіциту, зазначаючи, що кращим способом було б проведення необхідних реформ для зменшення витрат бюджету.