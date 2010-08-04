Польські прикордонники виявили махінації з українськими посвідченнями водія

Варшава. 4 серпня. УНІАН. Працівники прикордонної служби Польщі викрили махінації з незаконно виданими полякам українськими водійськими правами, які могли отримати понад 200 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Карпацького відділу Прикордонної служби Польщі Марек ЯРОСІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що прокуратура вже порушила справи проти 34 осіб за незаконне отримання українських водійських прав, частина з яких зізналася, що купила їх в Україні.

„Це лише початок наших дій, бо оцінюємо на підставі свідчень посередників та людей, які скористалися їх послугами, в справу може бути замішано понад 200 людей”, - відзначив прес-секретар.

М.ЯРОСІНСЬКИЙ відзначив, що прикордонники викрили махінації, коли почали перевіряти, як часто поляки, котрі під час контролю показували українські права, перебували в Україні.

„Виявилося, що у багатьох випадках це були занадто коротке перебування або навіть одноразове, тобто недостатнє для того, аби навчитися керувати автомобілем та скласти іспит”, - відзначив він.

Прес-секретар додав, що частина поляків визнало, що платило посередникам 2-3 тисячі доларів за отримання українських водійських прав, які пізніше міняли на польські.