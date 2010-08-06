Свій перший візит Коморовський здійснить до Брюсселя

Варшава. 6 серпня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ свій перший закордонний візит планує здійснити до Брюсселя.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це глава Польської держави заявив сьогодні під час своєї інавгураційної промови у Сеймі.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ назвав ключовими для поляків та розвитку самого Євросоюзу відносини в рамках „Веймарського трикутника”, що об’єднує Польщу, Францію та Німеччину, зауваживши, що здійснить візити до двох останніх держав.

Президент зазначив, для Польщі залишається стратегічно важливою співпраця з США та НАТО, в кампаніях Альянсу беруть участь польські військовослужбовці.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також сказав, що планує продовжувати політику своїх попередників й розвивати співпрацю з державами Центральної та Східної Європи, які разом з Польщею вступили в Європейський Союз, та з тими, які прагнуть приєднатися до європейської спільноти.

“Хочу активізувати відносини з державами нашого регіону”, - сказав він, назвавши серед них Україну.

Крім того, Б.КОМОРОВСЬКИЙ заявив про намір сприяти покращенню відносин з Росією.

„Не буде стабільного розвитку нашого регіону без співпраці з Росією. Буду сприяти розпочатому польсько-російському зближенню”, - сказав він.