Коморовський вступив на посаду Президента Польщі

Варшава. 6 серпня. УНІАН. Новообраний Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ склав присягу і офіційно вступив на посаду глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, урочисте спільне засідання обох палат парламенту - Сейму (нижня палата) и Сенату (верхня палата), на якому склав присягу новообраний Президент, розпочалося національним гімном, після якого учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв Смоленської авіакатастрофи.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ після складення присяги виголосив свою президентську промову, в якій подякував виборцям за довіру, пообіцяв не розчарувати їх сподівань та розповів про найголовніші пріоритети своєї роботи на посту Президента Польщі.

«Зроблю все, аби не розчарувати ваші надії”, - запевнив він.

Президент Польщі заявив, що буде вести свою політику, намагаючись досягти порозуміння між всіма політичними силами, згідно з гаслом його президентської кампанії: ”Згода будує”.

В інавгурації взяли участь екс-президенти Польщі Лех ВАЛЕНСА та Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ, глава Європейського парламенту Єжи БУЗЕК, представники іноземних дипломатичних місій.

Водночас на інавгурації не було Ярослава КАЧИНСЬКОГО - лідера найпопулярнішої опозиційної партії ”Право і справедливість”, який програв ці президентські вибори Б.КОМОРОВСЬКОМУ.

Після спільного засідання Сейму та Сенату Президент відвідає місце родинного поховання Коморовських у Варшаві, після чого відбуде на урочисту службу Божу з нагоди інавгурації.

Пізніше у Королівського замку Б.КОМОРОВСЬКОМУ будуть вручені державні нагороди - орден Відродження Польщі та орден Білого орла.

Після цього відбудеться урочистий прийом у варшавському палаці Бельведер, де житиме президентське подружжя - до завершення ремонту у Президентському палаці.

Командування Збройними силами Польщі новообраний Президент перебере 15 серпня - під час урочистостей з нагоди Дня польського війська.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня у другому турі позачергових виборів Президента Польщі кандидата від правлячої з кінця 2007 року „Громадянської платформи” Б.КОМОРОВСЬКОГО підтримали 53% виборців, Я.КАЧИНСЬКОГО - 47%.

Позачергові вибори Президента Польщі були призначені після загибелі польського лідера Леха Качинського 10 квітня в авіакатастрофі под Смоленськом.