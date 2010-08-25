Уряд посилив відповідальність посередників з працевлаштування українців за кордоном

Київ. 25 серпня. УНІАН. Уряд посилив відповідальність посередників на ринку працевлаштування українців за кордоном через введення додаткових умов для отримання ліцензії на здійснення цього виду діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Для отримання ліцензії вони повинні мати, по-перше, угоду з тим суб`єктом, до кого вони направляють нашу людину на працю; по-друге, державну реєстрацію іноземного суб`єкта господарювання, щоб ми чітко знали, що фірма, яка замовляє українських робітників, є офіційно зареєстрованою», - сказав В.НАДРАГА.

Крім того, за словами міністра, компанія, яка займається працевлаштуванням українців за кордоном, також повинна мати договори з профспілками у тій країні, у яку направляється громадянин України на роботу.

«Це дасть змогу, на нашу думку, зняти питання в частині розбіжностей і протиріч між обіцянками, коли наша людина оформлюється на роботу за кордоном, і тим, з чим вона зіштовхується, коли приїжджає на місце», - переконаний В.НАДРАГА.